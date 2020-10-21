Самый мощный в мире ледокол вошел в состав атомного флота РФ

Самый мощный в мире атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 официально вошел в состав российского атомного флота.

Акт приема-передачи подписали гендиректоры "Атомфлота" Мустафа Кашка и "Балтийского завода" Алексей Кадилов. Флаг РФ на атомоходе подняли в присутствии премьер-министра Михаила Мишустина.

Ледокол "Арктика" на прошлой неделе прибыл в порт приписки Мурманск после ледовых испытаний, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось, "Балтийский завод – Судостроение" по контракту с Росатомфлотом строит три атомных ледокола – головной ледокол "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Они станут самыми большими и самыми мощными атомными ледоколами в мире.

Корпус "Арктики" спустили на воду в июне 2017 года. Судно должны были сдать в мае 2019 года. СМИ писали, что причиной отсрочки стала задержка изготовления паротурбинной установки на заводе "Киров-Энергомаш" (КЭМ, структура Кировского завода).