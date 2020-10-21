21 Октября 2020
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Экономика Воронежская область
зерно, пшеница, поле, хлеб, колосья, сельское хозяйство (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Воронежская область собрала в 2020 году рекордные 6 млн тонн зерновых

Достигнутый в 2020 году показатель сбора зерновых в Воронежской области стал самым высоким показателем за всю историю сельскохозяйственной отрасли в регионе, сообщает корреспондент Накануне.RU.

При этом, Воронежский центр оценки качества зерна утверждает, что 70% обследованного зерна является продовольственным (из них 1 и 2 классов — 2%, 3 класса — 27%, 4 класса — 41%), 30% — фуражным. Продовольственное зерно пшеницы 1 и 2 классов в этом году было зафиксировано впервые. Полученный урожай обеспечит внутренние потребности области и пойдет на продажу в другие регионы и страны.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской областной Думы, предыдущий рекорд по сбору зерна в регионе был зафиксирован в 2017 году — 5 млн 992 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов поблагодарил работников аграрного сектора региона за их труд и отметил: "За этими цифрами стоит колоссальный труд воронежцев, работающих в сельскохозяйственной отрасли. Несмотря на погодные условия и непростую обстановку, сложившуюся в связи с пандемией, нашим аграриям в очередной раз удалось вывести регион в число лидеров, — подчеркнул Владимир Нетёсов. — Во многом такой результат стал возможен благодаря реализуемым мерам государственной поддержки аграрной сферы. В 2020 году в областном бюджете на поддержку сельского хозяйства заложено порядка 9 млрд рублей. Аграрный сектор является одним из локомотивов развития нашей экономики, поэтому особенно важно здесь сохранить уровень поддержки, а также обеспечить привлечение дополнительных инвестиций".

владимир нетесов, воронежская областная дума, сми(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Также Владимир Нетёсов подчеркнул, что в 2020 году депутаты регионального парламента заложили правовые основы для развития органического земледелия в Воронежской области. В частности, в июле был принят закон «О регулировании отдельных отношений в сфере производства органической продукции», который устанавливает полномочия органов власти, определяет направления государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в развитии производства органической продукции, в том числе их информационное и методическое обеспечение.

Стоит отметить, что программа областной поддержки производителей органической продукции включает возмещение 100% затрат на сертификацию органического производства и 50% затрат на приобретение и внесение препаратов, разрешенных в органическом сельском хозяйстве. Для «зеленых» агропредприятий разрабатывается и еще ряд мер поддержки, в том числе погектарная. Кроме того, в Воронежской области также утверждена «дорожная карта» развития производства органической продукции до 2022 года.

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Воронежская область собрала в 2020 году рекордные 6 млн тонн зерновых

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Теги: сбор зерновых, рекорд, воронежская область, владимир нетесов, органическое земледелие



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