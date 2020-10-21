Скончался протоиерей Дмитрий Смирнов

Скончался протоиерей Дмитрий Смирнов. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.

В мае Смирнов, известный громкими и неоднозначными высказываниями, заразился коронавирусом. Сообщалось, что 69-летний клирик находится в тяжелом состоянии.

В октябре в РПЦ опровергли слухи о смерти протоиерея, появившиеся в социальных сетях. Отмечалось, что борьба отца Димитрия с последствиями коронавируса идет непросто, но динамика положительная.

В августе Смирнов был освобожден от должности главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства по состоянию здоровья.