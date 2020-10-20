20 Октября 2020
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Образование Ханты-Мансийский АО - Югра
Лицей № 1, Нижневартовск (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске заканчивается строительство лицея, куда пойдут школьники четырёх микрорайонов

В Нижневартовске в рамках нацпроекта "Образование" заканчивается строительство лицея №1 имени Пушкина. О том, как будет устроен образовательный процесс в новом учреждении, кто станет лицеистом и многом другом рассказали заместитель главы города, директор департамента по социальной политике Ирина Воликовская и директор лицея Эдмонд Игошин, сообщили Накануне.RU в мэрии.
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Учреждение строят, в первую очередь, для детей, живущих в 17, 18, 23 и 24 микрорайонах. Уже сейчас проведен опрос родителей по поводу перевода в новый лицей. Планируется, что из ближайших школ в него перейдет 1,5 тыс. учеников, в том числе: 950 из них – в начальные классы, а ещё 500 – в 5-10 классы.

Так как работать новая школа начнёт с середины учебного года, большинство преподавателей начальной школы перейдут в лицей № 1 вместе с своими классами. Переход не должен стать стрессом для обучающихся. В основном, лицеистами станут ученики школ № 3 (230), № 19 (220) и № 14 (из неё "переедут" 600 вартовчан). Специалисты утверждают, что после открытия нового учреждения кадрового голода в других школах не будет.

По информации руководства нового учреждения, профильные классы будут открываться по желанию родительского сообщества. Ученики будут получать углубленные знания по профилю гуманитарных и естественных наук. Сегодня известно, что один из старших классов станет медицинским. Для будущих врачей куплено много как традиционных, так и высокотехнологичных тренажеров и учебных пособий. Лицеисты смогут научиться делать ЭКГ, узнавать уровень глюкозы в крови. Они научатся проводить анализ состава воздуха, почвы и воды.

Лицей № 1, Нижневартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

Лицей № 1, Нижневартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

Еще один высокотехнологичный тренажер, с которым предстоит работать старшеклассникам-медикам – автоматический стол "Пирогов". Это устройство позволяет понакомиться с внутренним строением человека, изучить подробную трехмерную модель тела и постепенно рассмотреть строение мышечной ткани, нервной системы, скелета. Кроме этого, "Пирогов" позволяет получить информационную справку о любом органе, увидеть его изображение в здоровом состоянии или с определенной патологией, попробовать сделать УЗИ, рентген и прочие медицинские манипуляции. Родители будущих учеников участвуют в выборе будущей школьной формы. Они влияют на наполнение нового учреждения услугами дополнительного образования. Так, там появится, например, танцевальная секция.

"Лицей будет предоставлять максимальное количество опций дополнительного образования. Каждое помещение в первой половине дня будет использоваться для основной образовательной программы, а во второй – для дополнительного образования и внеурочной работы. Мы понимаем потребности и запрос родителей, живущих в этой части города", - сказала Воликовская.

Лицей № 1, Нижневартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

В лицее будет три спортивных зала, оборудованных современными снарядами. Уже приобретено дополнительное оборудование для занятий самбо. В будущем планируется, что Лицей войдет в федеральный образовательный проект "Самбо в школу", став восьмым нижневартовским учреждением, участвующим в этом проекте.

Лицей № 1, Нижневартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

Лицей № 1, Нижневартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

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В Нижневартовске заканчивается строительство лицея, куда пойдут школьники четырёх микрорайонов

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Теги: лицей № 1, Эдмонд Игошин, Ирина Воликовская



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Ранее 30.06.2020 16:05 Мск В строящемся лицее №1 Нижневартовска началась разработка образовательной концепции
Ранее 27.05.2020 14:00 Мск В Нижневартовске откроется лицей на 2 тысячи учеников из нескольких микрорайонов города

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