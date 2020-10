В российских вузах студентам-медикам читались лекции по "секспросвету" среди детей

В ряде медицинских вузов России структура "SCORA Россия" ведет пропаганду "секспросвета" среди детей, гендерной идеологии половых извращений, радикального феминизма, абортов, суррогатного материнства и подобных им явлений под видом "репродуктивных прав" - об этом сообщила ведущая Александра Машкова-Благих.

Аббервиатура SCORA расшифровывается так: Standing Committee on Sexual and Reproductive Health and Rights including HIV and AIDS, то есть комитет по сексуальному и репродуктивному здоровью и правам человека, включая ВИЧ и СПИД. Это проект международной организации IFMSA, ведущей такую же деятельность среди студентов-медиков всего мира.

"Будущих врачей, в том числе педиатров, учат, что нашим детям полезен и необходим радикальный секспросвет, и что ребенок сам может выбирать, мальчик он или девочка. Их учат тому, что развращение невинных детей - это норма", - так описывает деятельность "SCORA Россия" просемейная организация CitizenGO.

Она отмечает, что все это соответствует политике ВОЗ, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ, которые публикуют руководства по "секспросвету", требующие с детсадовского возраста обучать детей мастурбации, гендерной идеологии, половым извращениям и т.п. При этом участники "SCORA Россия" открыто возмущаются тем, что их деятельности мешают российские законы, защищающие семью и детей, о чем говорили на своем недавнем онлайн-мероприятии под названием "Всестороннее сексуальное образование", указывает CitizenGO.

Среди вузов, где вела лекции эта организация, значатся: Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, Северо-Западный государственный медицинский университет им. Мечникова, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет, Ярославский государственный медицинский университет, Самарский государственный медицинский университет, Красноярский государственный медицинский университет, Новосибирский государственный медицинский университет.

Когда CitizenGO создала петицию против закрытия "SCORA Россия", организация закрыла свои станицы: в сетях "ВКонтакте" и "Фейсбук" они исчезли, а в "Инстаграме" находятся в закрытом профиле. Один из участников организации заявил, что организация закрывается, но никаких официальных заявлений нет.

Как пишет Машкова-Благих, иностранные организации под носом у руководства вузов "обрабатывают" студентов, а те не знают или одобряют это, но ничего не делают. И простые граждане должны контролировать еще и вузы, "иначе на выходе мы получим педиатров с секспросветом и любовью к абортам".