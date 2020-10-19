Вынесен приговор бывшему мэру Норильска после аварии на ТЭЦ

Бывшему мэру Норильска Ринату Ахметчину, обвиняемому в халатности после разлива топлива на ТЭЦ-3, вынесен приговор.

Норильский городской суд назначил ему шесть месяцев исправительных работ с удержанием 15 % заработной платы, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что следователи СК, расследуя обстоятельства разлива топлива в Норильске, нашли халатность в действиях бывшего главы города. Это стало известно после изучения его переписки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Норильска в июне. В июле Ахметчин объявил о своей отставке.