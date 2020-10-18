Следователи вышли на халатность экс-главы Норильска, прочитав его переписку

Следователи СК, расследуя обстоятельства разлива топлива в Норильске, нашли халатность в действиях бывшего главы города Рината Ахметчина. Это стало известно после изучения его переписки, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"При расследовании обстоятельств разлива нефтепродуктов проанализировано содержимое одного из мессенджеров, используемых бывшим тогда главой Норильска Ринатом Ахметчиным. Полученные сведения позволили выявить признаки преступной халатности, выразившейся в несвоевременном вводе режима ЧС и повлекшей существенное увеличение размера причиненного вреда", - сказал председатель СК Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете".

Напомним, ранее завершено расследование уголовного дела о халатности в отношении экс-мэра Норильска Ахметчина. Дело передано в Генпрокуратуру РФ. По версии следствия, Ахметчин, узнав об аварийном разливе нефтепродуктов из хранилища ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в "Норникель"), вовремя не ввёл режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, он не наладил работы по предотвращению попадания солярки в грунт и водоемы, что привело к усугублению ущерба, который был нанесен почве, рекам и озерам, считают в СК.