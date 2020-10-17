Адвокат: Челябинские следователи отменили постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о смерти Тесака

Следственное управление по Челябинской области отменило постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Максима Марцинкевича, известного также как "Тесак". Об этом на своей странице в Facebook сообщает адвокат Алексей Михальчик.

По его данным, правозащитник Андрей Бабушкин, по просьбе представителей отца Максима Марцинкевича, получил официальное подтверждение информации о том, что 16 октября 2020г. следователем было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В тот же день, руководителем Следственного управления указанное решение было признано незаконным и отменено. Отцу Максима и его адвокатам копия указанных решений направлена не была, говорится в сообщении адвоката.

Ранее адвокаты семьи найденного мертвым в СИЗО националиста Максима Марцинкевича (Тесака) направили в СК РФ по Челябинской области заявление об убийстве. Отец Марцинкевича написал заявление на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина, попросив его возбудить уголовное дело по статье "убийство" и взять расследование на личный контроль.

Марцинкевич был найден мертвым утром 16 сентября в камере челябинского СИЗО. Предварительная причина смерти – суицид, но в это не верят защита и родственники погибшего, они заявляют о пытках, применявшихся к Тесаку.