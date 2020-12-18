СК считает Тесака причастным к двойному убийству, совершенному ультраправыми в 2007 году

Следователи считают националиста Максима Марцинкевича (Тесак) причастным к убийству двух человек, в котором обвиняются ультраправые активисты Сергей Маршаков и Максим Аристархов.

Об этом сообщил адвокат Тесака Алексей Михальчик, пишет ТАСС. По его словам, следствие полагает, что Марцинкевич дал по этому делу показания и признал вину.

Речь идет об убийстве в 2007 году уроженца Дагестана Шамиля Удаманова и выходца из Средней Азии, чья личность не установлена до сих пор.

Напомним, Марцинкевич был найден мертвым утром 16 сентября в камере челябинского СИЗО. Предварительная причина смерти – суицид, но в это не верят защита и родственники погибшего, они заявляют о пытках, применявшихся к Тесаку.

Ранее адвокат заявил, что следователи, которые выясняли обстоятельства гибели Тесака, нашли у него еще одну предсмертную записку. В ней националист отрицает свою вину в убийствах.