СК задержал подозреваемых в преступлениях, о которых якобы рассказал Тесак

Сотрудники Главного следственного управления СКР при поддержке коллег из ФСБ и МВД России в Москве, Сочи и Тюмени задержали шесть подозреваемых в участии в серии совершенных в начале 2000-х годов особо тяжких преступлений, включая убийства выходцев из Центрально-Азиатского региона. Среди фигурантов – Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев (Мышкин), Алексей Гудилин, Семён Токмаков. Им предъявлены обвинения в совершении организованной группой убийств двух и более лиц по мотивам национальной ненависти и вражды, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Собрать необходимые доказательства удалось в рамках расследования двойного убийства, видеозапись которого была появилась в сети летом 2007 г. По данным следствия, убийство совершено в апреле 2007 г. вблизи Королёва (Московская область) группой лиц с целью пропаганды национализма. Якобы одним из тех, кто принимал непосредственное участие в убийстве, являлся бывший лидер праворадикальных объединений «Формат 18» и «Реструкт» Максим Марцинкевич ("Тесак").

Якобы в рамках следствия он также дал показания о совершении вместе с другими сторонникам националистических организаций в 2002-06 гг. других убийств лиц неславянского происхождения и готовности указать места захоронения жертв. Так, в августе на территории Гагаринского района Смоленской области якобы при проверке показаний Марцинкевича обнаружены останки двух убитых осенью 2003 г. жертв с признаками насильственной смерти, личности которых не установлены. В сентябре Марцинкевич, находясь на пересылочном пункте в СИЗО Челябинска, якобы совершил суицид.

Во время обыска в квартирах задержанных изъято огнестрельное и травматическое оружие, ножи, неонацистская агитационная атрибутика и другие значимые для следствия материалы.

При задержании бывший лидер националистической организации "Русская цель" Семён Токмаков оказал вооруженное сопротивление, однако тяжёлых последствий удалось избежать. На допросе он рассказал о преступлениях, совершённых ради пропаганды националистической идеологии. В частности, сообщил об убийстве в декабре 2003 г. двух жертв неславянского происхождения, чьи тела расчленили и выбросили на территории района Гольяново в Москве. Следствие требует арестовать подозреваемых.

Напомним, Марцинкевич был найден мертвым утром 16 сентября в камере челябинского СИЗО. Предварительная причина смерти – суицид, но в это не верят защита и родственники погибшего, они заявляют о пытках, применявшихся к Тесаку. Ранее адвокат заявил, что следователи, которые выясняли обстоятельства гибели Тесака, нашли у него еще одну предсмертную записку. В ней националист отрицает свою вину в убийствах.