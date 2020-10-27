В подмосковном лесу нашли тело друга Тесака

В подмосковном лесу нашли тело друга националиста Максима "Тесака" Марцинкевича. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.

Согласно этим данным, погибший - Артем Костылев. Тело было найдено грибником в лесу в Красногорске. Предположительная причина смерти, как и у Тесака - суицид.

По данному факту организована проверка.

Напомним, Марцинкевич был найден мертвым утром 16 сентября в камере челябинского СИЗО. Предварительная причина смерти – суицид, но в это не верят защита и родственники погибшего, они заявляют о пытках, применявшихся к Тесаку.