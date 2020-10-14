14 Октября 2020
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Политика В России
Госдума (2019) | Фото:Накануне.RU

Депутаты одобрили первый пакет конституционных законопроектов

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении три из восьми  проектов законов, внесенных главой государства Владимиром Путиным 22 сентября в развитие одобренных поправок к Конституции.

В первый пакет вошла новая редакция закона о кабмине, а также поправки к законам о Конституционном суде и о прокуратуре. Все три инициативы были поддержаны "Единой  Россией", ЛДПР и "Справедливой Россией", а коммунисты — только последнюю.

Как говорят эксперты, рассмотрение конституционных проектов позволило КПРФ снова заявить о себе как о главной оппозиционной силе, пишет "Коммерсант". 

Согласно новой редакции конституционного закона о правительстве, кабмин осуществляет исполнительную власть в России "под общим руководством президента", тогда как в действующем законе этой оговорки нет.

Что касается закона о Конституционном суде, то в соответствии с поправками КС получает право по запросу президента проверять соответствие Основному закону законопроектов и принятых законов до их подписания главой государства.

Третий законопроект вносит ряд изменений в закон о прокуратуре. В частности, генпрокурор и его заместители будут назначаться президентом после консультаций с Совфедом, а освобождать их от должности глава государства сможет сам. 

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Депутаты одобрили первый пакет конституционных законопроектов

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Теги: Госдума, конституция, депутаты



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