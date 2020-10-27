27 Октября 2020
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Политика В России Москва
Павел Крашенинников (2020) | Фото: Госдума РФ

Госдума окончательно приняла закон о новом порядке формирования правительства России

Госдума приняла второй из трех конституционных законов, внесенных президентом России для приведения в соответствие с обновленной Конституции. На прошлой неделе был одобрен законопроект о прокуратуре (его не поддержали коммунисты), сегодня в третьем чтении рассматриваются законы о правительстве и Конституционном суде (последний вызвал больше всего споров).
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Глава комитета ГД по законодательству Павел Крашенинников перед голосованием напомнил коллегами, что "меняется не только само правительство, принципы формирования, но меняются компетенции Госдумы и Совета Федерации". В соответствии с Конституцией и данным законом кабмин будет формироваться с участием парламента. Члены кабинета министров — не силовики, то есть премьер-министр, вице-премьеры и федеральные министры будут утверждаться в Госдуме, а кандидатуры глав силовых министерств — проходить консультации с Совфеде.

"Это очень важно не с точки зрения, как иногда говорят, смещения власти, а это важно для общества. Потому что все будет происходить публично, фактически в прямом эфире, и мы будем знать, что из себя представляет конкретный кандидат в министры, какая у него платформа, что он хочет сделать", - полагает Крашенинников.

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Госдума окончательно приняла закон о новом порядке формирования правительства России

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Теги: закон о правительстве, третье чтение, госдума, формирование правительства, поправки в конституцию



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