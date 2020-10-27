Госдума окончательно приняла закон о новом порядке формирования правительства России

Госдума приняла второй из трех конституционных законов, внесенных президентом России для приведения в соответствие с обновленной Конституции. На прошлой неделе был одобрен законопроект о прокуратуре (его не поддержали коммунисты), сегодня в третьем чтении рассматриваются законы о правительстве и Конституционном суде (последний вызвал больше всего споров).

Глава комитета ГД по законодательству Павел Крашенинников перед голосованием напомнил коллегами, что "меняется не только само правительство, принципы формирования, но меняются компетенции Госдумы и Совета Федерации". В соответствии с Конституцией и данным законом кабмин будет формироваться с участием парламента. Члены кабинета министров — не силовики, то есть премьер-министр, вице-премьеры и федеральные министры будут утверждаться в Госдуме, а кандидатуры глав силовых министерств — проходить консультации с Совфеде.

"Это очень важно не с точки зрения, как иногда говорят, смещения власти, а это важно для общества. Потому что все будет происходить публично, фактически в прямом эфире, и мы будем знать, что из себя представляет конкретный кандидат в министры, какая у него платформа, что он хочет сделать", - полагает Крашенинников.