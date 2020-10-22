22 Октября 2020
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Политика В России Москва
прокуратура, погоны, гособвинение, надзор (2019) | Фото: Накануне.RU

Госдума приняла поправки в конституционный закон "О прокуратуре"

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект "О прокуратуре" – это конституционный закон, внесенный президентом. Он согласует действующее законодательство с поправками в Конституцию, принятыми летом этого года.

Против принятия закона в его нынешнем виде голосовали представители фракции КПРФ.

"Прокуроры 30 лет были зависимы от местных властей, теперь это ликвидируется, это хорошо. Высший надзор закреплен за прокуратурой – это хорошо, поскольку у нас множество надзорных органов. Нас не поддержали в том, что прокуратура должна иметь право возбуждать уголовное дело, в том числе по тем делам, которые не были возбуждены СКР. КПРФ не будет поддерживать законопроект", - пояснил позицию партии депутат Юрий Синельщиков.

В осенней сессии Госдумы этот закон стал первым принятым во исполнение обновленной Конституции. Всего в Госдуме сейчас на рассмотрении 20 таких законопроектов, семь из них рассмотрены в первом чтении, два – во втором. 14 инициатив принадлежат президенту. "Этот [во исполнение поправок] блок законопроектов является для нас приоритетным. Мы должны рассмотреть до конца года максимальное количество", - заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Поправки в закон "О прокуратуре" меняют порядок назначения прокуроров: решение о назначении на должность генерального прокурора и его замов будет принимать президент России (до сих пор это право было у Совета Федерации, теперь президент должен лишь посоветоваться с сенаторами). Кроме того, поправки регулируют порядок назначения прокуроров субъектов, военных и других специализированных прокуроров, приравненных к прокурорам субъектов.

Также в законопроекте указывается, что прокуроры не могут иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. В случае, если должностное лицо получает вид на жительство или иное гражданство, то он обязан в течение пяти дней сообщить об этом руководству.

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Госдума приняла поправки в конституционный закон "О прокуратуре"

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Теги: госдума, закон о прокуратуре, поправки в конституцию



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