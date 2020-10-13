Более 12 тысяч россиян привились вакциной "Спутник V"

Широкое применение вакцины от COVID-19, которую разработал центр имени Гамалеи, может начаться в конце октября — начале ноября.

Как заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, в рамках пострегистрационных исследований в стране уже привиты уже более 12 тыс. человек. По его словам, "показывается очень хороший уровень антител".

Как отметил Дмитриев, в России возможно производить 100 млн доз вакцины в год. При этом более 50 стран проявили интерес к "Спутнику V", сообщает РИА "Новости".

Напомним, только 23 процента россиян готовы сделать прививку от коронавируса, следует из опроса "Единой России".

Не готовы к вакцинации оказались 73% опрошенных. 4% респондентов ответили, что переболели коронавирусом и прививка им не нужна, передает РИА Новости.