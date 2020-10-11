В загрязнении океана на Камчатке обвинили водоросли

11 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Наука и техника Дальневосточный ФО В России
Специалисты взяли пробы воды после загрязнения океана на Камчатке (2020) | Фото: instagram.com/vv_solodov

В загрязнении океана на Камчатке обвинили водоросли

К загрязнению Авачинского залива, из-за чего произошла массовая гибель морских животных, причастны токсические водоросли. Директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров называет это основной версией.

Ученый отметил, что полной ясности пока нет, но токсичные водоросли "выходят на первое место" в списке причин. В дальнейшем нужно провести морские экспедиции и "разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние, что у нас возникают красные приливы". Об этом пишет РИА "Новости".

Ранее в качестве причин возникновения экологического ЧП не исключался разлив химикатов с военных полигонов. Однако повреждений и следов вытекания ядовитых веществ в заливе официально не обнаружили.

Российские спутники проводят мониторинг экологической обстановки прибрежных районов Камчатского полуострова(2020)|Фото: Роскосмос

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В загрязнении океана на Камчатке обвинили водоросли

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: водоросли, океан, Алексей Озеров



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.10.2020 07:54 Мск Губернатор: Токсинов в воде у побережья Камчатки не найдено, радиация в норме
Ранее 07.10.2020 13:32 Мск По факту загрязнения Авачинского залива на Камчатке завели дело по двум статьям
Ранее 07.10.2020 12:51 Мск Визуально признаков разлива химикатов на военных полигонах на Камчатке нет, - губернатор
Ранее 07.10.2020 10:10 Мск Результаты проб воды на Камчатке: превышение норм по нефтепродуктам в 4 раза
Ранее 07.10.2020 08:18 Мск Жители Камчатки жалуются на ухудшение здоровья после экологической катастрофы
Ранее 06.10.2020 20:23 Мск Экологическую катастрофу на Камчатке будут расследовать московские следователи
Ранее 06.10.2020 09:34 Мск Полигон захоронения ядохимикатов мог быть источником загрязнения океана на Камчатке

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети