В загрязнении океана на Камчатке обвинили водоросли

К загрязнению Авачинского залива, из-за чего произошла массовая гибель морских животных, причастны токсические водоросли. Директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров называет это основной версией.

Ученый отметил, что полной ясности пока нет, но токсичные водоросли "выходят на первое место" в списке причин. В дальнейшем нужно провести морские экспедиции и "разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние, что у нас возникают красные приливы". Об этом пишет РИА "Новости".

Ранее в качестве причин возникновения экологического ЧП не исключался разлив химикатов с военных полигонов. Однако повреждений и следов вытекания ядовитых веществ в заливе официально не обнаружили.