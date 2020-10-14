Серфингистка признана потерпевшей в деле об экологической катастрофе на Камчатке

Член сборной России по серфингу Майя Рудик, пострадавшая во время тренировок на Халактырском пляже на Камчатке, признана потерпевшей по уголовному делу о загрязнении окружающей среды на Камчатке.

У спортсменки во время обследования диагностировали химический ожог роговицы. Результаты представили следствию. Заявление в СКР с требованием признать его потерпевшим также подавал члены сборной России по серфингу Дмитрий Ильясов. У него также диагностировали химический ожог роговицы глаз, сообщает РБК.

Напомним, Росприроднадзор пока не нашел техногенных причин загрязнения воды на Камчатке. Напомним, по мнению ученых, причиной загрязнения стали токсические водоросли. Директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров называет это основной версией.

Ранее в качестве причин возникновения экологического ЧП не исключался разлив химикатов с военных полигонов. Однако повреждений и следов вытекания ядовитых веществ в заливе официально не обнаружили.