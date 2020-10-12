Росприроднадзор пока не видит техногенных причин загрязнения воды на Камчатке

Росприроднадзор пока не нашел техногенных причин загрязнения воды на Камчатке.

Однако, как заявила глава ведомства Светлана Радионова, исследования еще не закончены, отбор проб продолжается.

"Мы привезли туда подводный аппарат, который снимает дно. Мы отбираем пробы везде. Мы не видим ярко выраженных техногенных причин, тех, которые могли бы привести к таким последствиям", - приводит ее слова РИА Новости.

Напомним, по мнению ученых, причиной загрязнения стали токсические водоросли. Директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров называет это основной версией.

Он отметил, что в дальнейшем нужно провести морские экспедиции и "разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние, что у нас возникают красные приливы".

Ранее в качестве причин возникновения экологического ЧП не исключался разлив химикатов с военных полигонов.