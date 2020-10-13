Мертвых морских обитателей выбросило на другое побережье Камчатки

На охотоморском побережье юго-запада Камчатки в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого района зафиксированы локальные выбросы морских обитателей.

Об этом сообщил врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков, передает "Интерфакс".

В Усть-Большерецкий район вылетел вертолет с учеными на борту. Они должны выяснить, связан ли выброс морских жителей на юго-западном побережье полуострова с аналогичными событиями возле Авачинского залива.

В сентябре у берегов Камчатки из-за неустановленного пока вещества, попавшего в воду, погибло значительное количество морских животных, а люди, купавшиеся или находившиеся поблизости от берега, получили химические травмы глаз. Было возбуждено уголовное дело.

Росприроднадзор пока не нашел техногенных причин загрязнения воды на Камчатке. Напомним, по мнению ученых, причиной загрязнения стали токсические водоросли. Директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров называет это основной версией.