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Происшествия Пермский край
врачи (2011) | Фото:surgicalimagesomaha.blogspot.com/

Прокурорская проверка Чайковской ЦГБ выявила масштабные нарушения прав ее сотрудников

Прокурор Чайковского Егор Шмырин озвучил итоги проверки местной больницы, сотрудники которой заявили о нарушении своих прав. Прокуроры нашли массу нарушений прав медиков, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее в группе "Черный список Чайковский" появилось несколько анонимных постов, автор или авторы которых сообщили, что водителей "скорой" перевели в водители шестого разряда, понизив им оклад. В опубликованных постах был выдвинут ряд требований, в частности: поднять оклад, оплачивать переработки, командировочные. Внести изменения в систему оплаты труда авторы постов, представившиеся сотрудниками "скорой", требовали до 20 августа. В противном случае грозили устроить забастовку. Позже в пресс-службе краевого минздрава Накануне.RU сообщили, что в январе – июле среднемесячная зарплата врачей составила 57,4 тыс. руб., что на 5 тыс. руб. больше, чем среднемесячная зарплата за аналогичный период прошлого года. Выросли зарплаты и других медработников.

Случившееся стало поводом для прокурорской проверки, в ходе которой нашли грубые нарушения законов, регулирующих порядок оформления трудовых отношений, оплату и охрану труда, сообщают "Чайковские новости". В частности, вопреки требованиям статей 57 и 136 Трудового кодекса РФ в договорах не указывали характеристики вредных условий труда на рабочем месте, не обозначали размер оклада по должности, не установили конкретные даты выдачи заработной платы. Нарушения нашли также в организации оплаты труда водителей и фельдшеров "скорой помощи" и других работников, выполняющих сверхурочную работу. В клинике регулярно "сверхурочную работу" выдавали за "внутреннее совместительство".

Помимо должностных обязанностей на основной работе, водителей "скорой помощи" привлекают к исполнению аналогичных обязанностей, оформляя эту работу как "внутреннее совместительство", а не сверхурочную работу, из-за чего они получали меньше денег. При этом на такую "подработку" водителей отправляли без их письменного согласия и вовремя не оплачивали. Также руководство клиники по своему усмотрению заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры, не обеспечивает своевременную и полноценную выплату зарплаты.

Добавим, протесты медиков ранее прокатились по всему Уралу. Ситуация с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле дошла до полпреда президента в УрФО Николая Цуканова. В разговоре с Накануне.RU наместник президента отметил, что причина этого - не в плохой системе здравоохранения, а в нехватке кадров.

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Прокурорская проверка Чайковской ЦГБ выявила масштабные нарушения прав ее сотрудников

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Теги: Егор Шмырин, Оксана Мелехова, Чайковская ЦГБ, голодовка, врачи



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