В Тюменской области школьник утонул в Ишиме: играл с собакой и упал в воду

В Тюменской области проходит доследственная проверка по факту гибели 13-летнего мальчика, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета России по Тюменской области.

Тело ребенка было обнаружено 8 августа на берегу реки Ишим, в одном из населенных пунктов Абатского района.

По информации ведомства, ребенок в этот день гулял во дворе своего дома, расположенного на высоком берегу реки. Играя с собакой, мальчик побежал и сорвался с берега вниз, и, упав в воду, утонул.

Признаков, которые свидетельствовали бы о насильственном характере смерти ребенка, не обнаружено. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.