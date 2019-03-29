29 Марта 2019
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Врачи Можайской подстанции "скорой помощи" добились выполнения своих требований

Сотрудники Можайской подстанции Московской областной станции "скорой помощи", объявившие "итальянскую забастовку", добились выполнения своих требований.

По итогам состоявшейся встречи выездных бригад с начмедом Московской областной ССМП решено, что их больше не будут посылать за 100 км в Одинцовский район. Это было главным требованием протестующих.

Кроме того, работа в неполной бригаде будет возможна только с согласия работника, а спецодежду работникам выдадут в июне.

Остальные требования были приняты в письменной форме. Комитет профсоюза "Действие" продолжит по ним работу, сообщил в соцсетях сопредседатель профсоюза Андрей Коновал.

Напомним, ранее в открытом заявлении медики озвучили свои требования. Всего в списке значится девять пунктов.

В администрации Можайска сообщали, что 28 марта в здании администрации городского округа состоялся "круглый стол" координационного совета профсоюзов. Рассматривалась ли эта конкретная ситуация с врачами "скорой", в мэрии не уточнили.

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Врачи Можайской подстанции "скорой помощи" добились выполнения своих требований

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Теги: можайская подстанция скорой помощи, итальянская забастовка



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