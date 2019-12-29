16 Октября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Москва
цифровая экономика, матрица, код (2017) | Фото: Dashburst.com

"Сейчас системы работают штатно". Минкомсвязь проверяет информацию об утечке данных с Госуслуг

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации проводит проверку из-за утечки данных 28 тысяч пользователей портала Госуслуг.

"В настоящий момент системы работают в штатном режиме. По факту возможного инцидента, изложенного в СМИ, начата проверка", - цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Напомним, сегодня стало известно, что на одном из форумов, специализирующихся по краденным базам данных, появился пост с десятками тысяч записей о персональных данных, включая ФИО, дату рождения, номера СНИЛС и ИНН, номер телефона, электронную почту, информацию о детях и так далее.

"В процессе мониторинга теневых форумов, где распространяют базы данных, был выявлен тестовый пример дампа сервера с логами доступа, к предположительно сервису Госуслуг для Ханты-Мансийского автономного округа, - пояснил основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян. - В ходе анализа тестового экземпляра, было установлено, что он получен из открытого индекса Elasticsearch-сервера, оставленного в свободном доступе из-за ошибки конфигурирования".

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"Сейчас системы работают штатно". Минкомсвязь проверяет информацию об утечке данных с Госуслуг

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Теги: госуслуги, персональные данные, форум, сервер



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