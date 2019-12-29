15 Октября 2020
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Телефон, приложение &quot;Госуслуги&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

"Предположительно, сервис Госуслуг ХМАО". В сеть утекли 28 тысяч записей с персональными данными

Персональные данные 28 тысяч пользователей Госуслуг утекли в сеть через "дыру" на одном из серверов портала. Уязвимость возникла в результате ошибочной настройки программного обеспечения сервера. Об этом сегодня сообщает Коммерсант. По данным издания, на одном из форумов появился пост с десятками тысяч записей о персональных данных, включая ФИО, дату рождения, номера СНИЛС и ИНН, номер телефона, электронную почту, информацию о детях и так далее.

"В процессе мониторинга теневых форумов, где распространяют базы данных, был выявлен тестовый пример дампа сервера с логами доступа, к предположительно сервису Госуслуг для Ханты-Мансийского автономного округа, - пояснил основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян. - В ходе анализа тестового экземпляра, было установлено, что он получен из открытого индекса Elasticsearch-сервера, оставленного в свободном доступе из-за ошибки конфигурирования".

Этот сервер, по словам Ашота Оганесяна, расположенный на площадке Ростелеком, был проиндексирован поисковиком Shodan 3-го декабря 2019 года, что указывает на то, что данные могли находиться в открытом доступе как минимум с этой даты.

В отличие от тех данных, что успели скачать и выложить в свободный доступ, на сервере есть и другие, имеющие существенное значение, например, токены авторизации для доступа в личные кабинеты с мобильных устройств.

Пока достоверно не известно, можно ли с помощью этих токенов получить доступ в личные кабинеты пользователей. Утечку удалось нейтрализовать.

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"Предположительно, сервис Госуслуг ХМАО". В сеть утекли 28 тысяч записей с персональными данными

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Теги: госуслуги, персональные данные, форус, сервер



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Развитие сюжета:

Ранее 29.12.2019 18:53 Мск "Сейчас системы работают штатно". Минкомсвязь проверяет информацию об утечке данных с Госуслуг

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