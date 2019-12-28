Мост через Тагильский пруд начнут строить москвичи в 2020 году

В 2020 году в Нижнем Тагиле начнется строительство моста через Тагильский пруд.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, по итогам конкурса по определению подрядчика на строительство автодорожного мостового перехода и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры победителем объявлена московская компания ООО "Альмакоргрупп", которая имеет значительный опыт возведения мостовых конструкций. Как заявил глава города Владислав Пинаев, после заключения контракта, которое состоится 14-16 января 2020 года, подрядчик сразу приступит к подготовке площадки и строительным работам.

Стоимость контракта составила более 3 млрд 980 млн 130 тыс. руб. Строительство будет вестись на условиях софинансирования со Свердловской областью. В 2020 году предусмотрено 948 млн руб., из областного бюджета выделят 900,6 млн, из местного – 47,4 млн руб.

Как заверили в мэрии, дальнейшее финансирование также определено. Мостовой переход планируется сдать в эксплуатацию к 300-летию Нижнего Тагила в 2022 году.

Напомним, в ноябре тагильчане повторно одобрили строительство моста через городской пруд. Однако не все поддержали эту идею и предложили отказаться, так как в городе "хватает других проблем".