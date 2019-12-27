В Нижнем Тагиле со следующего года запустят эксперимент по раздельному сбору мусора

В администрации Нижнего Тагила сегодня прошло заседание рабочей группы по реализации реформы обращения с ТКО.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, участники обсудили план работы на 2020 год и утвердили регламент группы: в следующем году она будет собираться раз в квартал и выносить на обсуждение реализацию концессионного соглашения в отношении объектов по переработке, накоплению и захоронению ТКО. Также будут подниматься темы создания площадок временного накопления твердых коммунальных отходов на территории ИЖС и информационного сопровождения экологической реформы.

Сегодня от председателя общественной организации "Экология Тагил" Елены Черпаковой поступило предложение реализовать на территории Нижнего Тагила пилотный проект по раздельному сбору мусора. Его собираются сделать в одном из городских ТОСов и многоквартирном доме.

Как отметили в мэрии, участники совещания должны будут определить две площадки для воплощения данной идеи. В начале следующего года эксперимент будет запущен.

Как сообщало Накануне.RU, осенью глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев предложил создать рабочую группу с привлечением общественников, которая будет следить за ходом строительства в городе мусоросортировочного комплекса.