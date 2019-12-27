13 Октября 2020
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посёлок Рудный, школа номер 34 (2019) | Фото: Накануне.RU

РПЦ предложит Минпросвещения уроки по профилактике алкоголизма среди школьников

РПЦ предложит Минпросвещения программы уроков по профилактике алкоголизма среди школьников. Об этом рассказал председатель Патриаршего совета по культуре, сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).
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Церковно-общественный совет намерен создать рабочую группу, чтобы предоставить Министерству просвещения "увлекательные, интересные и эффективные уроки по профилактике зависимости среди молодежи".

"Нам нужно подготовить 8-10 уроков и методики к ним для предоставления Министерству просвещения. Мы ждем от практиков, что они поделятся своими методиками <…> Результатом нашей встречи должна быть рабочая группа, которая вместе с Министерством просвещения будет создавать программу", - цитирует Тихона ТАСС.

Митрополит подчеркнул, что первенство в разработке уроков будет принадлежать профессионалам. "Может быть, в программе ОБЖ, может быть, еще как-то - решат профессионалы, мы здесь не вмешиваемся. <…> Именно рекомендации профессионалов должны стать основой практического решения поставленных нами задач", - добавил председатель Патриаршего совета по культуре.

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РПЦ предложит Минпросвещения уроки по профилактике алкоголизма среди школьников

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Теги: рпц, профилактика алкоголизма, школа, минпросвещения



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