Личность не будет полной без изучения наследия православной культуры – Ольга Васильева

Глава Министерства просвещения России Ольга Васильева прокомментировала школьные курсы, которые до сих пор вызывают много споров, а также высказалась на тему возможности введения уроков сексуального образования.

По мнению Васильевой, основы мировых религий и светская этика, которые вводятся в школьную программу в 4 классе, являются культурологическим проектом. Этой дисциплине посвящен один час в неделю, уроки дети посещают только с разрешения родителей, отметила министр в эфире РБК.

Она также обосновала необходимость для российских школьников изучать христианство. "Любая европейская культура зиждется на христианстве. У нас должно не было иной культуры, кроме религиозной. То наследие, которое нам дала православная культура, нужно знать каждому человеку, без этого личность не будет полной, без этого нельзя жить", - заявила министр.

О сексуальном просвещении Васильева предложила заботиться родителям самостоятельно. "Разговаривайте со своими детьми соизмеримо возрасту и ситуации, вдумчиво и планомерно, дома. Без кропотливой работы в семье ничего не получится. Я с трудом себе представляю, как я бы ребенка отдала, чтобы учительница там ему про это все рассказывала", - говорит чиновница.

Она отметила, что про опасность ВИЧ при этом школьники узнают и в рамках уроков биологии, во время ежегодных акций, призванных информировать подростков об опасности СПИДа.