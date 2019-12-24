Личность не будет полной без изучения наследия православной культуры – Ольга Васильева

10 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
По ссылке http://perevozki.youdo.com/garbage/flat/, смотреть варианты >>
Недорогой ремонт ванны на http://remont.youdo.com/repair/bathroom/other/hrushchevke/.



Общество В России Москва
школа, первый класс, ранец, парта, портфель (2017) | Фото: gexxxdesign.ru

Личность не будет полной без изучения наследия православной культуры – Ольга Васильева

Глава Министерства просвещения России Ольга Васильева прокомментировала школьные курсы, которые до сих пор вызывают много споров, а также высказалась на тему возможности введения уроков сексуального образования.

По мнению Васильевой, основы мировых религий и светская этика, которые вводятся в школьную программу в 4 классе, являются культурологическим проектом. Этой дисциплине посвящен один час в неделю, уроки дети посещают только с разрешения родителей, отметила министр в эфире РБК.

Она также обосновала необходимость для российских школьников изучать христианство. "Любая европейская культура зиждется на христианстве. У нас должно не было иной культуры, кроме религиозной. То наследие, которое нам дала православная культура, нужно знать каждому человеку, без этого личность не будет полной, без этого нельзя жить", - заявила министр.

О сексуальном просвещении Васильева предложила заботиться родителям самостоятельно. "Разговаривайте со своими детьми соизмеримо возрасту и ситуации, вдумчиво и планомерно, дома. Без кропотливой работы в семье ничего не получится. Я с трудом себе представляю, как я бы ребенка отдала, чтобы учительница там ему про это все рассказывала", - говорит чиновница.

Она отметила, что про опасность ВИЧ при этом школьники узнают и в рамках уроков биологии, во время ежегодных акций, призванных информировать подростков об опасности СПИДа.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Личность не будет полной без изучения наследия православной культуры – Ольга Васильева

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ольга васильева, основы мировых религий, светская этика, сексуальное образование



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети