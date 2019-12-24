10 Октября 2020
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: om-saratov.ru

После обысков в ФТС у генерала Кизлыка изъяли 600 тысяч евро и 600 тысяч долларов

У генерала ФТС Александра Кизлыка при обыске изъяли 600 тысяч евро и 600 тысяч долларов, а также дорогие часы и драгоценности.

Об этом, как передает РИА Новости, заявил следователь.

Как сообщалось, начальник управления в центральном аппарате Федеральной таможенной службы генерал-лейтенант Кизлык и его заместитель Алексей Серебро задержаны.

Следствие ходатайствует об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Их обвиняют по ч.3 ст.285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Ранее Федеральная таможенная служба подтвердила информацию об обысках, состоявшихся в Управлении таможенных расследований и дознания центрального аппарата службы, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях. Отмечалось, что отдельные сотрудники ФТС попали под следственные действия.

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После обысков в ФТС у генерала Кизлыка изъяли 600 тысяч евро и 600 тысяч долларов

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Теги: фтс, обыски, александр кизлык



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Развитие сюжета:

Ранее 31.07.2020 11:30 Мск Генпрокуратура просит изъять 121 млн у бывшего главы управления ФТС
Ранее 24.12.2019 20:00 Мск Арестован еще один высокопоставленный сотрудник ФТС

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Ранее 23.12.2019 20:35 Мск Теперь официально. ФТС рассказала, в какие ее кабинеты пришли следователи
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