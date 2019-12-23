СМИ сообщают о масштабных обысках в органах ФТС

Сотрудники Следственного комитета проводят обыски в органах Федеральной таможенной службы (ФТС).

По данным "Интерфакса", следственные мероприятия идут как в структурах центрального аппарата ФТС, так и в ее региональных подразделениях.

Обыски также проходят во Внуковской и Домодедовской таможнях, передает РЕН ТВ.

Телеканал сообщает, что чиновников ФТС подозревают в крупной афере. Под подозрение попали начальник управления таможенного дознания Александр Кизлык, его заместитель по фамилии Серебро, а также заместители начальников Внуковской и Домодедовской таможен Константин Мишин и Юрий Черкашин.