09 Октября 2020
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(2005) | Фото: www.ko.ru

СМИ сообщают о масштабных обысках в органах ФТС

Сотрудники Следственного комитета проводят обыски в органах Федеральной таможенной службы (ФТС).

По данным "Интерфакса", следственные мероприятия идут как в структурах центрального аппарата ФТС, так и в ее региональных подразделениях.

Обыски также проходят во Внуковской и Домодедовской таможнях, передает РЕН ТВ.

Телеканал сообщает, что чиновников ФТС подозревают в крупной афере. Под подозрение попали начальник управления таможенного дознания Александр Кизлык, его заместитель по фамилии Серебро, а также заместители начальников Внуковской и Домодедовской таможен Константин Мишин и Юрий Черкашин.

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СМИ сообщают о масштабных обысках в органах ФТС

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Теги: фтс, обыски



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