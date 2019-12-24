Арестован еще один высокопоставленный сотрудник ФТС

Арестован еще один высокопоставленный чиновник Федеральной таможенной службы. Вслед за начальником Главного управления Федеральной таможенной службы России Александром Кизлыком, под арест пошел заместитель начальник управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) Алексей Серебро.

Решение по мере пресечения вынес Басманный суд. Под арестом чиновник проведет время до 22 февраля. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

Сегодня был арестован на такой же срок и его коллега Александр Кизлык. При обыске у него изъяли 600 тысяч евро и 600 тысяч долларов, а также дорогие часы и драгоценности.

Ранее Федеральная таможенная служба подтвердила информацию об обысках, состоявшихся в Управлении таможенных расследований и дознания центрального аппарата службы, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях. Отмечалось, что отдельные сотрудники ФТС попали под следственные действия.