СМИ: После обысков в ФТС задержан глава управления таможенного дознания

Начальник управления таможенного дознания генерал-лейтенант Александр Кизлык задержан на двое суток после обысков в главном офисе ФТС и в руководстве Домодедовской и Внуковской таможен. Об этом пишет "Коммерсантъ".

На допрос также были доставлены заместитель Кизлыка Алексей Серебро и заместители начальников Внуковской и Домодедовской таможен.

Ранее Федеральная таможенная служба подтвердила информацию об обысках, состоявшихся в Управлении таможенных расследований и дознания центрального аппарата службы, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях. Отмечалось, что отдельные сотрудники ФТС попали под следственные действия.

По данным газеты, обыски и задержания связаны с расследованием громкого дела о коррупции, по которому проходит замначальника отдела собственной безопасности управления на транспорте МВД Нина Сальникова. Сейчас она под домашним арестом.

Также следственные действия могут быть связаны с другим делом - о получении взяток сотрудниками Домодедовской и Внуковской таможен, добавляет издание.

По данным следствия, таможенники получали взятки в размере от $1 тыс. до $3 тыс. от пассажиров аэропорта за возможность провезти незадекларированные товары. Якобы об этой схеме знали в руководстве таможенного дознания, которое могло получать откаты.