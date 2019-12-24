Стала известна праздничная программа главного ледового городка Екатеринбурга в новогоднюю ночь

В мэрии Екатеринбурга рассказали, какая праздничная программа запланирована в главном ледовом городке уральской столицы в новогоднюю ночь.

Напомним, главная тема ледового городка этого года – 200-летие открытия Антарктиды. Там уже возведены ледяные скульптуры: пингвины, киты и айсберги, а также корабль с первооткрывателями материка. Также установлена новогодняя елка и горки. Торжественное открытие состоится в пятницу, 27 декабря, в 17.00 на Площади 1905 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, 31 декабря начиная с 23.00 стартует концертная программа, а ближе к полуночи посетители городка увидят на большом мониторе трансляцию традиционного выступления президента России Владимира Путина и праздничный фейерверк.

Со 2 по 8 января 2020 года дети и родители смогут принять участие в интерактивной программе, а также встретиться с настоящими полярниками, побывавшими в Антарктиде. После праздничных выходных ледовый городок продолжит свою работу: ежедневно в 15.00 запланировано начало интерактивного проекта "Привет, Антарктида!", а в 17 часов – научно-популярной программы "Антарктида от открытия до наших дней".

Как добавили в мэрии, торжественная церемония закрытия главного ледового городка намечена на 26 января.