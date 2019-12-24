10 Октября 2020
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Общество В России
ирония судьбы или с легким паром (2007) | Фото: www.film.ru

На Новый год россиянам покажут отреставрированную версию "Иронии судьбы"

Россияне в этом году впервые смогут увидеть новую версию фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!".

Телеканал "Россия 1" отреставрировал ленту и покажет ее в Full HD качестве, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу канала.

Отмечается, что эта версия фильма будет отличаться от первоначальной "более яркими цветами и четкими деталями".

Напомним, в 2017 году показ фильма перенесли с Первого канала на "Россию 1". В пресс-службе Первого канала пояснили, что рокировка связана с договоренностями с киноконцерном "Мосфильм" - владельцем прав на картину.

Ранее ресурс "Кино Mail.ru" составил рейтинг самых любимых россиянами новогодних фильмов. Его возглавила легендарная советская картина Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!". Кроме того, эту комедию 9% россиян считают фильмом, объединяющим страну.

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На Новый год россиянам покажут отреставрированную версию "Иронии судьбы"

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Теги: ирония судьбы, или с легким паром!, эльдар рязанов



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