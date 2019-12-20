Главный ледовый городок Екатеринбурга построен, несмотря на теплый декабрь

В пятницу заместитель главы Екатеринбурга по социальным вопросам Дмитрий Баранов провел заседание оргкомитета по организации ледового городка на Площади 1905 года. Главной темой стала готовность центральной новогодней площадки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, представители компании-подрядчика рассказали, что строительство идет в срок, несмотря на погодные условия. Сейчас на Урале установилась теплая для декабря температура, которая не позволяет строительному материалу – льду – "дойти" до необходимого состояния.

Несмотря на это, скульптуры и ограждения изо льда уже готовы. Главная городская елка также смонтирована, подключена вся световая иллюминация. На территории городка построены горки разной высотности, которые зальют в ближайшее время. А сейчас устанавливаются домики для новогодней ярмарки, где можно будет приобрести тематические сувениры и подарки.

Стоит отметить, что ледовые городки появятся во всех семи районах Екатеринбурга – с традиционными елками, игровыми зонами, снежными скульптурами и символическими фотозонами. Торжественное открытие городка на главной городской площади состоится 27 декабря.

Напомним, в этом году его темой стало открытие Антарктиды.