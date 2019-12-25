Высокинский о новом праздничном оформлении Екатеринбурга: Иллюминация будет меняться в зависимости от сценария

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о новом подходе к праздничному световому оформлению центральной части города. Заявление он сделал в программе "Стенд" на "Четвертом канале".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, принятая концепция будет включать в себя праздничное освещение общественных центров и пространств, а также декоративную и ландшафтную иллюминацию. Как рассказал Высокинский, в этом году не стали тратить средства на украшения разового пользования.

"То, что сегодня уже установлено на опорах уличного освещения по проспекту Ленина и по улице Свердлова – универсальный комплекс, способный работать более чем в 20 различных режимах. Иллюминация будет меняться в зависимости от праздничного сценария. В наших планах ежегодно инвестировать в праздничное освещение, чтобы через несколько лет центральная часть города была украшена новой современной подсветкой", - заявил глава Екатеринбурга.

Также Александр Высокинский пригласил горожан на торжественную церемонию открытия главного ледового городка. Она состоится в пятницу, 27 декабря, на Площади 1905 года.

Напомним, ранее стала известна праздничная программа ледового городка в новогоднюю ночь.