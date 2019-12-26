Главный ледовый городок Екатеринбурга готов к открытию: его протестируют ночью

В четверг, 26 декабря, мэр Екатеринбурга лично провел рабочую приемку главного ледового городка на Площади 1905 года.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в целом Александр Высокинский остался доволен увиденным. Подводя итоги инспекции, глава обратил внимание приемной комиссии на необходимость усилить систему сбора и вывоза мусора в ледовом городке. Также он поставил задачу добавить количество туалетных кабин и подготовить так называемые "картонки" для любителей кататься с горок.

"В целом, считаю, получилось хорошо. Ночью еще испытаем систему видеонаблюдения и безопасности и завтра откроем городок для посещения. Надеюсь, он станет лучшим на Урале", - поделился впечатлениями Александр Высокинский.

Торжественное открытие главного ледового городка Екатеринбурга состоится в пятницу, 27 декабря, в 17 часов на Площади 1905 года.

Напомним, ранее мэр рассказал о новом праздничном оформлении города. По его словам, теперь иллюминация будет меняться в зависимости от сценария.