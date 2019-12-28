Танцы белых медведей и "Мисс Екатеринбург" в роли Снегурочки: в уральской столице открылся главный ледовый городок

В пятницу, 27 декабря, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский торжественно открыл главную елку уральской столицы и ледовый городок на Площади 1905 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, первых посетителей ждала тематическая концертная программа: выступления артистов с зажигательными танцами гигантских белых медведей, номер "Зеркальные люди" от проекта Tandava show и вокальное исполнение неоднократного обладателя гран-при всероссийских и международных конкурсов, победителя шоу "Голоса Екатеринбурга" Ксении Куминовой.

Также гостей с наступающими праздниками поздравили Дед Мороз и Снегурочка, роль которой исполнила действующая "Мисс Екатеринбург" Виктория Вершинина. А завершением торжественного мероприятия стал праздничный салют.

Напомним, тема нынешнего ледового городка – 200-летие открытия Антарктиды русскими мореплавателями. Ранее стала известна его праздничная программа в новогоднюю ночь.