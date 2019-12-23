На Среднем Урале появился новый способ мошенничества с банковскими картами

В полиции закрытого уральского города столкнулись с новым видом мошенничества. Жителей призывают быть бдительными.

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД Новоуральска, на днях в дежурную часть полиции обратилась женщина, которая рассказала, что с ее банковской карты и карты супруга путем обмана неизвестный похитил 115 тысяч рублей. Сыщиками было установлено, что некоторое время назад по просьбе заявительницы ее дочь разместила объявление о сдаче квартиры на сайте частных объявлений, указав контактный телефон матери.

Вскоре по указанному номеру пенсионерке позвонил неизвестный и назвался представителем некой организации (какой именно - женщина не запомнила). Он сообщил, что фирма якобы хочет арендовать квартиру для командировочных.

Чтобы перечислить на ее карту деньги, звонивший убедил женщину подойти к банкомату. Там она назвала неизвестному номер карты для перевода, после чего мужчина действительно перевел несколько тысяч рублей, а затем, якобы для обхода налогов, попросил перечисленную сумму перевести на указанный им номер телефона. В итоге операция повторялась до тех пор, пока не сработала защита и карта жительницы Новоуральска не заблокировалась.

"Женщине сообщили, что не могут отправить ей деньги по причине блокирования карты и спросили ее о наличии другой карты. Она ответила, что есть еще одна, тогда ее попросили сообщить номер карты и цифры на обратной стороне (которые, как все знают, сообщать нельзя ни в коем случае). Но мошенник расположил и вызвал доверие тем, что реально переводил ей средства. Тут же с карты были сняты деньги, потом женщине сказали, что почему-то не могут перевести ей, и попросили набрать на клавиатуре банкомата определенную комбинацию. Как выяснилось в ходе разбирательства, с помощью данной комбинации злоумышленник завладел логином и паролем для доступа в личный кабинет, где он уже самостоятельно, без участия владельца кабинета, может поменять логин и пароль", - рассказали всю схему в полиции.

Сейчас мошенника ищут. В МВД убедительно просят быть осторожными при совершении каких-либо финансовых операций с банковской картой и ни в коем случае не сообщать кому-либо пароли и коды.