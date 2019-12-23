На Среднем Урале появился новый способ мошенничества с банковскими картами

09 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
2000, купюра, банкомат, сбербанк (2018) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале появился новый способ мошенничества с банковскими картами

В полиции закрытого уральского города столкнулись с новым видом мошенничества. Жителей призывают быть бдительными.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД Новоуральска, на днях в дежурную часть полиции обратилась женщина, которая рассказала, что с ее банковской карты и карты супруга путем обмана неизвестный похитил 115 тысяч рублей. Сыщиками было установлено, что некоторое время назад по просьбе заявительницы ее дочь разместила объявление о сдаче квартиры на сайте частных объявлений, указав контактный телефон матери.

Вскоре по указанному номеру пенсионерке позвонил неизвестный и назвался представителем некой организации (какой именно - женщина не запомнила). Он сообщил, что фирма якобы хочет арендовать квартиру для командировочных.

Чтобы перечислить на ее карту деньги, звонивший убедил женщину подойти к банкомату. Там она назвала неизвестному номер карты для перевода, после чего мужчина действительно перевел несколько тысяч рублей, а затем, якобы для обхода налогов, попросил перечисленную сумму перевести на указанный им номер телефона. В итоге операция повторялась до тех пор, пока не сработала защита и карта жительницы Новоуральска не заблокировалась.

пластиковые карты, кредитки, кредитные карточки(2019)|Фото: Накануне.RU

"Женщине сообщили, что не могут отправить ей деньги по причине блокирования карты и спросили ее о наличии другой карты. Она ответила, что есть еще одна, тогда ее попросили сообщить номер карты и цифры на обратной стороне (которые, как все знают, сообщать нельзя ни в коем случае). Но мошенник расположил и вызвал доверие тем, что реально переводил ей средства. Тут же с карты были сняты деньги, потом женщине сказали, что почему-то не могут перевести ей, и попросили набрать на клавиатуре банкомата определенную комбинацию. Как выяснилось в ходе разбирательства, с помощью данной комбинации злоумышленник завладел логином и паролем для доступа в личный кабинет, где он уже самостоятельно, без участия владельца кабинета, может поменять логин и пароль", - рассказали всю схему в полиции.

Сейчас мошенника ищут. В МВД убедительно просят быть осторожными при совершении каких-либо финансовых операций с банковской картой и ни в коем случае не сообщать кому-либо пароли и коды.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Среднем Урале появился новый способ мошенничества с банковскими картами

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: карты, мошенничество, полиция, Средний Урал



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети