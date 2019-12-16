02 Октября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
судебные приставы, рейд, УФССП (2017) | Фото:Накануне.RU

На Среднем Урале мошенники "работают" под приставов, рассылая SMS о долгах

Судебные приставы предупредили жителей Среднего Урала о мошенниках, действующих от имени управления.

Как сообщили Накануне.RU в региональном УФССП, на личный сотовый телефон приходит такое SMS-сообщение: "У Вас имеется задолженность, которую Вы должны оплатить в пятитидневный срок. В случае неоплаты задолженности будет обращено взыскание на денежные средства и автотранспортное средства. Для получения подробной информации необходимо перезвонить по этому номеру".

В качестве отправителя указаны ФИО и должность действующего сотрудника УФССП России по Свердловской области. Один из уральцев перезвонил на этот номер, и за пару секунд ожидания со счета сотового оператора было списано 390 рублей.

(2018)|Фото: Накануне.RU

Как добавили в ведомстве, указанный в сообщении номер не принадлежит УФССП по Свердловской области, а гражданский служащий, чье имя упоминается в SMS, курирует обеспечение установленного порядка деятельности судов, не ведет непосредственной деятельности по взысканию просроченной задолженности и никаких сообщений не рассылал. В управлении считают, что его ФИО и должность были взяты из общедоступного справочника с контактной информацией районного отдела судебных приставов.

В свердловском УФССП подчеркнули, что не осуществляют SMS-рассылку, а все телефоны судебных приставов-исполнителей указаны на официальном сайте ведомства.

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На Среднем Урале мошенники "работают" под приставов, рассылая SMS о долгах

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Теги: мошенники, приставы, сообщения



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