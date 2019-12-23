Жена скончавшегося банкира Валерия Заводова судится с "Уралтрансбанком"

Вдова банкира Валерия Заводова - Елена - обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском к "Уралтрансбанку". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается в картотеке дел суда.

В своем иске Елена Заводова требует от банка признать недействительным договор залога от 23 июня 2015 года. Предварительное судебное заседание состоится в следующем году - оно назначено на 20 января.

Бывший владелец "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне в октябре этого года, ему было 60 лет. В декабре прошлого года суд признал данный банк банкротом, а в мае этого года решение было оставлено в силе.

В марте в "Уралтрансбанке" выявили недостачу почти в два миллиарда рублей. Сообщалось, что против Заводова расследуется дело о злоупотреблении полномочиями.