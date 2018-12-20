20 Декабря 2018
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Экономика Свердловская область Уральский ФО

Суд признал "Уралтрансбанк" банкротом

Арбитражный суд Свердловской области принял решение о банкротстве ПАО "Уралтрансбанк", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 25 октября ЦБ лишил уральский банк лицензии. Была приостановлена работа интернет-банков, банкоматов и офисов. На данный момент "Сбербанк" занимается выплатой компенсации клиентам.

В ноябре Центральный Банк РФ подал иск о банкротстве "Уралтрансбанка". В качестве иных лиц выступало Агентство по страхованию вкладов.

Заседание по этому делу состоялось сегодня, 20 декабря.

"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", - говорится в картотеке дел Арбитражного суда.

Добавим, по величине активов на 1 октября 2018 года кредитная организация занимала 196-е место в банковской системе России.

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Суд признал "Уралтрансбанк" банкротом

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Теги: Уралтрансбанк, банкротство, суд



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