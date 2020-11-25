Вдова банкира Валерия Заводова не смогла обжаловать решение по ее иску к "Уралтрансбанку"

В среду, 25 ноября, 17-й арбитражный апелляционный суд в Перми рассмотрел жалобу Елены Заводовой, вдовы экс-главы "Уралтрансбанка" Валерия Заводова.

Напомним, в декабре прошлого года Заводова подала иск к "Уралтрансбанку", чтобы признать договор залога недвижимого имущества с подписью ее покойного мужа недействительным. В августе этого года суд вынес решение по иску Елены Заводовой, полностью отказав ей в удовлетворении требований. Вдова банкира решила обжаловать этот вердикт и 18 сентября подала апелляцию.

Как сообщается в электронной картотеке дел, заседание прошло сегодня в 17-м арбитражном апелляционном суде в Перми.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в определении.

Бывший владелец "Уралтрансбанка" Валерий Заводов скончался в Лондоне больше года тому назад. В декабре 2018 года суд признал банк банкротом, позже там выявили недостачу почти в 2 млрд руб. Сообщалось, что против Заводова расследуется дело о злоупотреблении.