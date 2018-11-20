20 Ноября 2018
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Экономика Свердловская область

ЦБ подал иск о банкротстве "Уралтрансбанка"

Центральный Банк РФ подал иск в арбитражный суд Свердловской области о банкротстве ПАО "Уралтрансбанк". Документы поступили 19 ноября, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В качестве иных лиц выступает "Агентство по страхованию вкладов"

Напомним, 25 октября ЦБ лишил лицензии уральский банк. Была приостановлена работа интернет-банков, банкоматов и офисов. На данный момент ПАО "Сбербанк" занимается выплатой компенсации.

Как добавили в ЦБ, "Уралтрансбанк" является участником системы страхования вкладов, а отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем. По величине активов на 1 октября 2018 года кредитная организация занимала 196-е место в банковской системе России.

По данным Banki.ru, ПАО "Уралтрансбанк" - довольно крупный региональный банк, развивающий универсальную модель бизнеса. Основными направлениями деятельности являются кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание юрлиц. Важнейшим источником фондирования выступают депозиты населения. Имеется развитая сеть продаж. Контролируется менеджментом, ключевой бенефициар — Валерий Заводов, владеющий 59,66% акций банка.

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ЦБ подал иск о банкротстве "Уралтрансбанка"

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Теги: уралтранскбанк, банкротство, иск, суд



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