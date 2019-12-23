Россия отчитается перед ООН о работе на ее глобальные цели

Счетная палата (СП) оценит работу России на достижение глобальных целей ООН. Об этом заявил аудитор СП Дмитрий Зайцев, сообщается на сайте ведомства.

25 сентября 2015 года ООН приняла резолюцию "Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года", и страны-члены ООН договорились руководствоваться этими целями при формировании национальных стратегий развития.

Зайцев сообщил, что в 2020 году СП уделит большое внимание реализации Повестки-2030 ООН в области "устойчивого развития". Накануне.RU подробно писало о концепции "устойчивого развития", введенного Римским клубом в 1970-х гг. и закрепленного в документах ООН в 1990-х. Одной из задач "устойчивого развития" изначально были заявлены контроль над рождаемостью и остановка роста численности населения планеты. В настоящее время эта задача почти решена: все континенты, кроме Африки, уже не воспроизводятся и растут по численности только по инерции.

На сайте Росстата опубликован 50-страничный перечень национальных показателей целей "устойчивого развития". Всего этих целей 17, каждая из них имеет ряд задач и показателей, определяющих степень ее решения. Однако значения показателей не приводятся, хотя среди них есть, к примеру, суммарный коэффициент рождаемости. В связи с этим возникает вопрос: что за обязательства перед ООН есть у России по суммарному коэффициенту рождаемости, о повышении которого до уровня воспроизводства почему-то не говорится ни в одном из российских программных документов? "(В майском указе 2018 года стоит задача достичь 1,7 вместо 1,6 при необходимом уровне 2,1). Всего в списке 364 показателя. Из них формирование и мониторинг 210 показателей относятся к компетенции Росстата, 154 показателей – к компетенции 34-х органов власти и организаций.

Одним из элементов идеологии "устойчивого развития" является экологизм. Зайцев привел характерный в этом отношении пример, что для сокращения пищевых отходов норвежский психолог Пер Эспен Стокнес предложил использовать тарелки меньших размеров, ведь продовольственные отходы "составляют львиную долю мировых отходов и, как говорят ученые, являются одной из основных причин потепления климата на Земле". Пример хорошо показывает двойной смысл глобальных целей ООН.

Зайцев также рассказал, что Международная организация высших органов аудита (ИНТОСАИ) разрабатывает модель аудита странами глобальных целей ООН, который будет апробирован на странах в 2020-2021 гг. И СП примет в этом активное участие применительно к России. При этом формально участие в работе на глобальные цели ООН является добровольным, но подчиняет государство чужой повестке дня, заставляя работать на чужие интересы.

Среди задач "устойчивого развития" есть такие, как обеспечение всеобщего доступа к услугам по сексуальному просвещению (задача 3.7), ликвидация "гендерного неравенства" (4.5), обучение всех знаниям и навыкам, необходимым для "устойчивого развития", "гендерного равенства", "пропаганда культуры ненасилия" (4.7), продвижение "недискриминационных законов" в интересах "устойчивого развития" (16.b) и другие задачи с размытыми формулировками, которые в документах ООН толкуются в противоречии с традиционными представлениями населения России и многих других стран.

Например, в конце ноября в Найроби (Кения) Фонд народонаселения ООН провел международную конференцию по народонаселению и развитию в духе "устойчивого развития", на которой пытался прописать признание аборта "репродуктивным правом человека", признание особых прав, связанных с "сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью", обеспечение всеобщего доступа к контрацепции для несовершеннолетних, всеобщий "секспросвет" детей и др.

11 стран - США, Бразилия, Белоруссия, Египет, Гаити, Венгрия, Ливия, Польша, Сенегал, Уганда и Сент-Люсия - сделали официальное совместное заявление, в котором осудили попытки навязать эти представления. В заявлении говорилось: "Мы не поддерживаем ссылки в международных документах на двусмысленные термины и выражения, такие как "сексуальное и репродуктивное здоровье и права", в отношении которых отсутствует международный консенсус. Не существует международного права на аборт; на самом деле, международное право ясно гласит, что каждый имеет право на жизнь".

В заявлении также осуждается ограничение прав родителей и навязывание "сексуального просвещения" детей вопреки их воле. Кроме того, в заключение сказано, что такая повестка конференции обсуждалась "лишь с небольшой горсткой правительств".

Россия накануне конференции присоединилась к другому совместному заявлению, в котором сказано, что "мы не поддерживаем ссылки на двусмысленные термины и выражения, такие как "сексуальное и репродуктивное здоровье и права", в документах ООН, поскольку они могут подорвать центральную роль семьи". Заявление подписала 21 страна: Россия, Белоруссия, США, Бахрейн, Бразилия, Демократическая республика Конго, Египет, Гватемала, Гаити, Венгрия, Ирак, Ливия, Мали, Нигерия, Польша, Республика Конго, Саудовская Аравия, Судан, Уганда, ОАЭ и Йемен.

Отметим, что цели и задачи "устойчивого развития" с российским обществом не обсуждались, в связи с чем отчет о работе России на их достижение вызывает ряд серьезных вопросов.