"Прямой обман избирателей!" Комиссия "ЕР" по этике рекомендовала выгнать депутата Пыть-Яха из партии

Комиссия по этике партии "Единая Россия" рекомендовала президиуму регионального политсовета Ханты-Мансийского отделения "ЕР" исключить из партии депутата думы Пыть-Яха Дмитрия Авдеенко за использование поддельного диплома о профессиональном образовании, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом опубликована на официальном сайте партии. По словам заместителя секретаря Генсовета "Единой России" Евгения Ревенко, этот поступок не только дискредитирует "Единую Россию", но и является прямым обманом избирателей.

"Авдеенко был уличен в использовании поддельного диплома о профессиональном образовании. Этот поступок не только дискредитирует партию, это прямой обман избирателей. Комиссия по этике рекомендует президиуму регионального политсовета Ханты-Мансийского отделения "Единой России" исключить Авдеенко из партии", - сообщил Ревенко.

Напомним, ранее сообщалось также, что поддельный диплом был найден у депутата Марселя Тимганова. В настоящий момент Тимганов в списке депутатов думы города отсутствует.

Как сообщали ранее в прокуратуре, парламентарии были уволены со своих официальных мест работы - Авдеенко потерял пост заместителя директора по развитию производства МУП "Управление городского хозяйства", Тимганов - директора муниципальной "Горнолыжной базы "Северное сияние".