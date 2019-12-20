"Прямой обман избирателей!" Комиссия "ЕР" по этике рекомендовала выгнать депутата Пыть-Яха из партии

06 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Дмитрий Авдеенко (2019) | Фото: duma.gov86.org

"Прямой обман избирателей!" Комиссия "ЕР" по этике рекомендовала выгнать депутата Пыть-Яха из партии

Комиссия по этике партии "Единая Россия" рекомендовала президиуму регионального политсовета Ханты-Мансийского отделения "ЕР" исключить из партии депутата думы Пыть-Яха Дмитрия Авдеенко за использование поддельного диплома о профессиональном образовании, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом опубликована на официальном сайте партии. По словам заместителя секретаря Генсовета "Единой России" Евгения Ревенко, этот поступок не только дискредитирует "Единую Россию", но и является прямым обманом избирателей.

"Авдеенко был уличен в использовании поддельного диплома о профессиональном образовании. Этот поступок не только дискредитирует партию, это прямой обман избирателей. Комиссия по этике рекомендует президиуму регионального политсовета Ханты-Мансийского отделения "Единой России" исключить Авдеенко из партии", - сообщил Ревенко.

Напомним, ранее сообщалось также, что поддельный диплом был найден у депутата Марселя Тимганова. В настоящий момент Тимганов в списке депутатов думы города отсутствует.

Как сообщали ранее в прокуратуре, парламентарии были уволены со своих официальных мест работы - Авдеенко потерял пост заместителя директора по развитию производства МУП "Управление городского хозяйства", Тимганов - директора муниципальной "Горнолыжной базы "Северное сияние".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Прямой обман избирателей!" Комиссия "ЕР" по этике рекомендовала выгнать депутата Пыть-Яха из партии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Дмитрий Авдеенко, Единая Россия, партия, поддельный диплом



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.05.2019 10:17 Мск В Пыть-Яхе два депутата уволены из-за фальшивых документов о высшем образовании

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети