Корпус затонувшей в Севастополе подлодки буксируют к месту утилизации

Водолазы Черноморского флота начали транспортировать затонувшую вместе с плавдоком подводную лодку из Южной бухты Севастополя к месту утилизации.

Затопленный плавдок ПД-16, вероятнее всего, поднимут и отбуксируют в 2020 году, сообщил источник РИА Новости.

Плавучий док ПД-16 и подлодка Б-380 затонули 15 декабря. В ЧФ сообщали, что они выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад и подлежат утилизации.

12 декабря списанная подлодка Тихоокеанского флота частично затонула при буксировке на утилизацию в Находке.