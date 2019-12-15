Плавучий док и подводная лодка, затонувшие в Южной бухте Севастополя, будут утилизированы

Плавучий док и подводная лодка, затонувшие в Южной бухте Севастополя, утилизируют, об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.

"Плавучий док ПД-16 и корпус подводной лодки, находившийся в нем, выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад и подлежат утилизации. В настоящее время проводятся технические работы для подготовки к буксировке к месту утилизации", - говорится в сообщении.

Плавучий док ПД-16 и подлодка Б-380 затонули минувшей ночью. Сейчас на месте работает буксир, он устанавливает заграждение, нефтепродукты не разлились.