01 Октября 2020
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плавучий док (2019) | Фото: РИА &quot;Новости&quot;

Плавучий док и подводная лодка, затонувшие в Южной бухте Севастополя, будут утилизированы

Плавучий док и подводная лодка, затонувшие в Южной бухте Севастополя, утилизируют, об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.

"Плавучий док ПД-16 и корпус подводной лодки, находившийся в нем, выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад и подлежат утилизации. В настоящее время проводятся технические работы для подготовки к буксировке к месту утилизации", - говорится в сообщении.

Плавучий док ПД-16 и подлодка Б-380 затонули минувшей ночью. Сейчас на месте работает буксир, он устанавливает заграждение, нефтепродукты не разлились.

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Плавучий док и подводная лодка, затонувшие в Южной бухте Севастополя, будут утилизированы

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Развитие сюжета:

Ранее 20.12.2019 11:38 Мск Корпус затонувшей в Севастополе подлодки буксируют к месту утилизации

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