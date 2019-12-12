Списанная подлодка затонула при буксировке на утилизацию в Находке

Списанная подлодка Тихоокеанского флота частично затонула при буксировке на утилизацию в Находке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росморречфлот.

Пострадавших в результате инцидента нет, разлива топлива не произошло.

В 2009 году в Северодвинске во время утилизации АПЛ "Оренбург" (проект 667А) произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе Центра судоремонта "Звездочка", при демонтаже корпуса произошло возгорание остатков резинового покрытия в носовой части корабля. Огонь был потушен, никто не пострадал.