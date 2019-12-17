Жители Екатеринбурга все больше пересаживаются на общественный транспорт

В Екатеринбурге увеличивается число горожан, которые пользуются услугами общественного транспорта. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, транспортные предприятия уральской столицы - ЕМУП "Городской транспорт", "Екатеринбургский метрополитен" и коммерческие перевозчики - в ноябре 2019 года совместными усилиями перевезли 25,1 миллиона пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 316,2 тысячи пассажиров (или 1,3%).

Таким образом, в столице Урала увеличивается число людей, которые пользуются услугами общественного транспорта. Эксперты связывают это со слаженной работой транспортного парка и заменой старого подвижного состава на современный.

Как добавили в администрации, в ноябре 62% пассажиров (15,7 миллиона человек) оплатили свой проезд с помощью "Екарты".