03 Октября 2020
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Общество Свердловская область
автобус, общественный транспорт, пассажиры, сиденья (2019) | Фото: Накануне.RU

Жители Екатеринбурга все больше пересаживаются на общественный транспорт

В Екатеринбурге увеличивается число горожан, которые пользуются услугами общественного транспорта. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
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По данным мэрии, транспортные предприятия уральской столицы - ЕМУП "Городской транспорт", "Екатеринбургский метрополитен" и коммерческие перевозчики - в ноябре 2019 года совместными усилиями перевезли 25,1 миллиона пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 316,2 тысячи пассажиров (или 1,3%).

Таким образом, в столице Урала увеличивается число людей, которые пользуются услугами общественного транспорта. Эксперты связывают это со слаженной работой транспортного парка и заменой старого подвижного состава на современный.

Как добавили в администрации, в ноябре 62% пассажиров (15,7 миллиона человек) оплатили свой проезд с помощью "Екарты".

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Жители Екатеринбурга все больше пересаживаются на общественный транспорт

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Теги: транспорт, проезд, Екатеринбург



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